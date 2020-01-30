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Вдова Коби Брайанта сделала первое заявление после трагической гибели мужа и дочери

четверг, 30 января 2020, 11:13
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Ванесса Брайант, жена погибшего баскетболиста Коби Брайанта, который разбился вместе с дочерью, впервые высказалась после известия о гибели мужа и дочки.

Женщина сделала заявление в своем Instagram.

"Я и мои девочки благодарим миллионы людей, которые поддержали нас и проявили свою любовь в этот ужасный момент. Спасибо вам за ваши молитвы, они очень нужны нам сейчас. Мы шокированы внезапной утратой моего любимого мужа - прекрасного отца наших детей, а также милой Джианны - любящей и замечательной дочери, замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы разделяем горе тех семей, которые также потеряли близких в этой трагедии. Мне не хватает слов, чтобы описать всю нашу боль, но мне приятно ощутить то, как сильно были любимы Коби и Джиджи. Я бы хотела, чтобы они бы всегда с нами. Пока я не знаю, как мы будем жить дальше. Невозможно представить жизнь без них. Но мы продолжаем идти вперед, так как Кобе и Джиджи освещают нам путь. Я просто хотела бы еще раз поцеловать, обнять и благословить их", - написала Ванесса.

Ранее сообщалось, что известная модель в полуголом виде почтила память Брайанта.

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