Украинский чемпион выиграл дебютный бой в супертяжах за 40 секунд: видео

В субботу, 8 февраля, в Германии состоялся дебютный бой украинца Виктора Выхриста на профессиональном ринге. Соперником чемпиона Европы 2017 году в его первом поединке, который проходил в супертяжелой весовой категории, был беларус Андрей Мазаник.

Бой продлился чуть более 40 секунд. Украинец провел несколько точных атак, после чего отправил соперника в эффектный нокаут. Для Мазаника это поражение стало 11-м в карьере в 24 боях.

Ранее Выхрист, выступающий на профессиональном ринге под псевдонимом Виктор Фауст, отказался от поездки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Украинец перешел в профессионалы и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион отстоял титул в самом сложном бою в карьере.