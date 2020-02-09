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Украинский чемпион выиграл дебютный бой в супертяжах за 40 секунд: видео

воскресенье, 09 февраля 2020, 09:10
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В субботу, 8 февраля, в Германии состоялся дебютный бой украинца Виктора Выхриста на профессиональном ринге. Соперником чемпиона Европы 2017 году в его первом поединке, который проходил в супертяжелой весовой категории, был беларус Андрей Мазаник.

Бой продлился чуть более 40 секунд. Украинец провел несколько точных атак, после чего отправил соперника в эффектный нокаут. Для Мазаника это поражение стало 11-м в карьере в 24 боях.

Ранее Выхрист, выступающий на профессиональном ринге под псевдонимом Виктор Фауст, отказался от поездки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Украинец перешел в профессионалы и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион отстоял титул в самом сложном бою в карьере.

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