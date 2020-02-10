Бионический человек: Роналду предстал в новом неожиданном образе, фото

Статую португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в образе бионического человека показали на карнавале в Виареджо (Италия).

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Карнавал проводится в 147-й раз. Его основной темой является обсуждение наиболее актуальных тем в современном обществе. Фигура Роналду выполнена из папье-маше и символизирует стремление к бесконечному совершенствованию.

Несколько дней назад Роналду стал первым игроком в истории "Ювентуса", который сумел забить голы в 10 матчах чемпионата Италии подряд. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за туринский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что девушка Роналду сделала ему очень дорогой подарок на день рождения.