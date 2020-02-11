RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:59
Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА
19:36
"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео
19:03
Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания Lime
18:57
Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара" Lime
18:36
Продавал младенцев за границу: в Украине на топ-должность претендует чиновник с "темным" прошлым
18:33
Украинцев ждет "сюрприз" с лишением прав: к чему готовиться
18:04
В СМИ рассказали об обысках СБУ в Киевметрострое и Укргазбанке, которые связывают со Столаром и Абрамовичем
18:01
Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса Lime
17:56
Дальше выколет глаза? В Киеве разгорелся громкий скандал из-за конфликта детей в школе
17:47
Под ударом букмекеры и новостные сайты: в Украине заблокируют ряд ресурсов
17:20
Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сборная Украины получила серьезного соперника в плей-офф Кубка Федераций

вторник, 11 февраля 2020, 19:24
переглянути новину українською

Сборная Украины по теннису в раунде плей-офф Кубка Федерации встретится с национальной командой Японии.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки раунда плей-офф.

Украинские теннисистки проведут поединок с японками на выезде. Матчи состоятся 17-18 апреля. Будут сыграны четыре одиночные встречи и одна парная. Победитель матча выйдет в квалификационный турнир финала Кубка Федерации-2021, проигравший вылетит в Первую группу Евро-Африканской зоны.

"Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда", - сказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Лидером сборной Японии является 22-летняя Наоми Осака, которая в прошлом году занимала первое место в мировом рейтинге. Сейчас японка занимает 10-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Эстонию в Кубке Федераций. С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Интер - Милан - 4:2 Хроника матча, видео голов

Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 Хроника матча

Далакян - Перес Хроника чемпионского боя

Атлетик - Барселона - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: