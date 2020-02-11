Сборная Украины получила серьезного соперника в плей-офф Кубка Федераций

Сборная Украины по теннису в раунде плей-офф Кубка Федерации встретится с национальной командой Японии.
Об этом стало известно по итогам жеребьевки раунда плей-офф.
Украинские теннисистки проведут поединок с японками на выезде. Матчи состоятся 17-18 апреля. Будут сыграны четыре одиночные встречи и одна парная. Победитель матча выйдет в квалификационный турнир финала Кубка Федерации-2021, проигравший вылетит в Первую группу Евро-Африканской зоны.
"Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда", - сказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Лидером сборной Японии является 22-летняя Наоми Осака, которая в прошлом году занимала первое место в мировом рейтинге. Сейчас японка занимает 10-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Эстонию в Кубке Федераций. С подробностями можно ознакомиться здесь.