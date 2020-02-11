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Украинский борец добился выдающегося успеха на чемпионате Европы

вторник, 11 февраля 2020, 22:04
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Украинец Семен Новиков стал победителем чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

Турнир состоялся в Риме, а Новиков занял первое место в весовой категории до 87 килограммов.

Украинский борец начал турнир с уверенной победы над испанцем Гарсией Фреснейдой, которого он победил досрочно. В 1/4 финала украинец встретился с чемпионом мира 2017 и 2018 годов турком Метеханом Башаром и также добился успеха. В полуфинале Новиков в упорной борьбе одолел россиянина Александра Комарова со счетом 5:3. Финальный поединок сложился для нашего соотечественника довольно просто. Он победил венгра Виктора Лоринца со счетом 7:1.

Стоит отметить, что 23-летний Новиков заменил в сборной Украины знаменитого борца-депутата Жана Беленюка.

Ранее сообщалось, что Новиков стал победителем чемпионата мира.

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