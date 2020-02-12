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Российский футболист, фанатеющий от Путина, попал в расистский скандал из-за смертельного коронавируса

среда, 12 февраля 2020, 20:24
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Российский полузащитник Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на певице Ольге Бузовой, влип в расистский скандал из-за смертельного коронавируса.

Футболист опубликовал в сториз своего Instagram фотографию с парикмахером азиатской внешности, подписав ее "коронавирус".

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) раскритиковала игрока, потребовав от Российского футбольного союза наказать его.

"Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями", – приводится заявление FARE на сайте РИА Новости.

Напомним, что число умерших от коронавируса превысило 1100 человек. Число заболевших превышает 44 тысячи человек.

Стоит отметить, что 32-летний Тарасов является ярым фанатом президента России Владимира Путина. В 2016 году после матча Лиги Европы он показал футболку с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Ранее сообщалось, что в Китае отменили этап Формулы-1 из-за коронавируса.

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