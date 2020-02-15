Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Антхольце

В субботу, 15 февраля, в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону сезона-2019/2020 состоится мужская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского спринта в Антхольце.

Гонка начнется в 15:45 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта гонки.

Как известно, в гонке Украину представят сразу пять биатлонистов: Сергей Семенов (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (25-й), Артем Прима (29-й), Антон Дудченко (82-й) и Богдан Цымбал (104-й).

Напомним, что украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира.