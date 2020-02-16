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Где смотреть онлайн Лацио - Интер: расписание трансляций

воскресенье, 16 февраля 2020, 09:26
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В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Интером". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико". Смотреть онлайн Лацио - Интер.

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между римским и миланским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

Это будет 170-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Интер". На счету "нерадзурри" 69 побед. "Лацио" выиграл 41 матч. Еще 59 встреч завершились вничью. Разница мячей: 267-187 в пользу "Интера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Интер" сенсационно проиграл "Наполи" в полуфинале Кубка Италии.

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