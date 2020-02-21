Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм: расписание трансляций

В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский "Челси" на своем поле примет "Тоттенхэм". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Челси" - "Тоттенхэм".

Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Кроме того, встречу можно посмотреть на стримминговых сервисах Megogo и Okko.

"Челси" по итогам 26-ти туров расположился на четвертой строчку турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. У "шпор" на один бал меньше и пятая позиция в таблице.

Напомним, "Манчестер Сити" вслед за исключением из еврокубков может потерять чемпионский титул, выигранный в сезоне-2013/2014.