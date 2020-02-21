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Лучшее командное фото в истории: на матче Лиги Европы произошло трогательное событие

пятница, 21 февраля 2020, 13:15
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Перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и английским "Арсеналом" произошло крайне милое событие.

Во время традиционного фотографирования команд на снимок лондонского коллектива попал мальчик, который выводил игроков на поле. Дело в том, что малыш растерялся и не знал, куда ему идти.

Футболисты английского клуба не долго думая позвали мальчика к себе, после чего было сделано традиционное фото. Снимок был опубликован в осцсетях "Арсенала" и собрал под собой десятки тысяч позитивных комментариев.

Интересно, что в матче, который проходил в Афинах, "Арсенал" победил "Олимпиакос" со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ляказетта. Ответная игра команд пройдет в Лондоне 27 февраля.

Напомним, что португальских болельщиков избили в Харькове после матча Лиги Европы.

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