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В России юные хоккеисты устроили дикую драку во время матча: опубликовано видео

понедельник, 24 февраля 2020, 17:50
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В российском городе Тольятти произошла массовая драка между хоккеистами возрастом до 11 лет.

Инцидент произошел во время матча этапа Кубка федерации ПФО между командами "Лада" и "Волгарь". Драка длилась несколько минут и в ней участвовали даже запасные хоккеисты. Арбитры и тренеры в течение некоторого времени не могли успокоить игроков.

Драка началась в концовке поединка, в котором "Лада" разгромила "Волгарь" со счетом 5:2. По некоторой информации, причиной потасовки стал плевок одного из игроков "Волгаря" в соперника. Хоккеистов "Волгаря" также обвинили в неспортивном поведении в ходе матча.

Ранее сообщалось, что в России футболисты клубов "Хуштад" и "Тындырбек" устроили побоище во время матча.

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