Наполи - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы итальянского "Наполи" и испанской "Барселоны" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 25 февраля. Смотреть онлайн Наполи - Барселона.

Начало встречи в 22:00.

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Руис, Демме, Зьелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Мерет, Луперто, Хюсай, Аллан, Эльмас, Политано, Милик.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Фирпо, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Видаль, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Артур, Лангле, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Акиеме.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В качестве его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья - Харм Осмерс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира.