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Где смотреть онлайн Реал - Манчестер Сити: расписание трансляций

среда, 26 февраля 2020, 10:25
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В среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 2".

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Реал" занял второе место в группе А. Испанский клуб играл с ПСЖ (0:3, 2:2), "Брюгге" (2:2, 3:1) и "Галатасараем" (1:0, 6:0). "Манчестер Сити" финишировал на первом месте в группе С. Англичане встречались с "Аталантой" (5:1, 1:1), "Шахтером" (3:0, 1:1) и загребским "Динамо" (2:0, 4:1).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Атлетико".

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