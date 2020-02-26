Лион - Ювентус: онлайн видео голов

Во Франции проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный "Лион" принимает чемпиона Италии - туринский "Ювентус". На "Апострофе" проходит онлайн-трансляция матча "Лион" - "Ювентус",

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1:0, Тусар

В личных встречах соперники провели между собой четыре матча, по итогам которых итальянский клуб добыл три победы. Еще одна встреча завершилась вничью. Все свои две выездные игры во Франции футболисты "Ювентуса" выиграли с одинаковым счетом 1:0.

На групповой стадии Лиги чемпионов "Ювентус" занял первое место в группе, не потерпев ни одного поражения. В свою очередь "Лион" с трудом стал вторым в своей группе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Ювентуса" Роналду начал терять популярность из-за страшной болезни.