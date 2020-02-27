Где смотреть трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: расписание трансляций

28 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Начало жеребьевки в 14:00 по киевскому времени.

Полный список участников стадии 1/8 финала Лиги Европы будет определен ближе к полуночи 27 февраля, когда завершатся последние матчи предыдущей стадии.

На данный момент известен лишь один участник следующей стадии - это шотландский "Рейнджерс", который по сумме двух матчей был сильнее португальской "Браги" (3:2 и 1:0).

На стадии 1/16 финала турнира Украину представляет единственный клуб - чемпион страны донецкий "Шахтер", который в первой игре данной стадии в Харькове обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Напомним, что в матче 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Десну" со счетом 1:0.