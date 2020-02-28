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Бенфика - Шахтер - 3:3 Видеообзор

пятница, 28 февраля 2020, 07:00
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 3:3 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

За "Шахтер" забивали Тарас Степаненко и Алан Патрик, а также Рубен Диаш, который отправил мяч в собственные ворота. В составе "Бенфики" отличились Пицци, Диаш и Рафа Силва.

БЕНФИКА - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ

БЕНФИКА Португалия - ШАХТЕР Украина - 3:3 (2:1) - первый матч - 1:2

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, автогол), Степаненко (49), Патрик (71)

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Таарабт, Силва, Шикинью (Сеферович, 67), Соуза (Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Антонио, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Марлос (Тете, 62), Мораес

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы.

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