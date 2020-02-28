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Днепр-1 - Динамо: онлайн видео трансляция

пятница, 28 февраля 2020, 16:37
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В пятницу, 28 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Днепр-1" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Динамо".

Начало встречи - в 19:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ДНЕПР-1 - ДИНАМО

Безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,24. Ничья оценивается котировкой 5,80. На выигрыш "Днепра-1" установлен коэффициент 13,50.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 2-е место. В активе столичной команды 39 очков. "Днепр-1" находится на 8-й позиции. Команда набрала 19 очков. В матче первого круга "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.

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