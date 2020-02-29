Без самых дорогих новичков: "Реал" назвал заявку на важнейший матч чемпионата

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". Смотреть онлайн "Реал" - "Барселона" на "Апострофе".

Интересно, что в заявку не попали два самых дорогих летних новичка "сливочных" - Эден Азар, за которого заплатили 100 млн евро, и Лука Йович, который обошелся клубу в 60 млн евро. Первый пропустит игру из-за травмы, а второй не включен в состав по решению тренерского штаба. Также из-за дисквалификации не сыграет еще один дорогостоящий новичок "Реала" - Родриго, за которого мадридцы заплатили 45 млн евро.

Заявка "Реала" на матч с "Барселоной":

вратари - Куртуа, Ареоля, Фуидиас;

защитники - Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди;

полузащитники - Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.

нападающие - Бензема, Бэйл, Васкес, Мариано, Винисиус.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.