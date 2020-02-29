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Где смотреть онлайн Уотфорд - Ливерпуль: расписание трансляций

суббота, 29 февраля 2020, 09:11
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В субботу, 29 февраля, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Уотфорде на стадионе "Викаридж Роуд".

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Уотфорда и Ливерпуля пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 27 матчах 79 очков. "Уотфорд" находится на предпоследнем, 19-м месте. В его активе 24 очка. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл команду Ярмоленко.

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