Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций

В воскресенье, 8 марта, в матче 29-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи - в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Манчестера пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 28 туров "Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "горожан" 57 очков и матч в запасе. "Манчестер Юнайтед" идет на седьмой строчке и набрал 42 очка.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" обыграл действующего чемпиона на его поле со счетом 2:1. Также команды встречались в текущем сезоне в полуфинале Кубка лиги. Тогда сильнее по сумме двух матчей оказался "Манчестер Сити", выигравший первую встречу на выезде со счетом 3:1 и уступивший в ответной игре дома с результатом 0:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги.