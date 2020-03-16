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Не дам уничтожать Динамо: Суркис жестко высказался о судействе

понедельник, 16 марта 2020, 14:10
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Президент киевского Динамо Игорь Суркис в жесткой форме оценил работу арбитров в последних матчах своей команды.

Слова главы столичного клуба приводит "Динамо Киев от Шурика".

Так, Суркис заявил, что видит и понимает, что "творят судьи" в играх с участием его команды. Ситуацию с таким судейством президент "Динамо" назвал беспределом.

"Посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду", - заключил Суркис.

После 23 туров "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 46 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе готовы принять радикальное решение не в пользу "Динамо".

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