Не дам уничтожать Динамо: Суркис жестко высказался о судействе

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в жесткой форме оценил работу арбитров в последних матчах своей команды.

Слова главы столичного клуба приводит "Динамо Киев от Шурика".

Так, Суркис заявил, что видит и понимает, что "творят судьи" в играх с участием его команды. Ситуацию с таким судейством президент "Динамо" назвал беспределом.

"Посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду", - заключил Суркис.

После 23 туров "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 46 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе готовы принять радикальное решение не в пользу "Динамо".