В УЕФА сделали важное заявление для обладателей билетов на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что у обладателей билетов на матчи чемпионата Европы будет возможность вернуть свои деньги.

Соответствующее заявление организация сделала на своем официальном сайте.

"УЕФА хочет заверить всех обладателей билетов и пакетов корпоративного приема, что возместит им полную номинальную стоимость билетов/пакетов, если они не смогут посетить чемпионат в 2021 году. Подробная информация о возмещении появится в течение месяца", - сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, изначально турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 европейских стран.

На данный момент из-за коронавируса уже остановлены ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год.