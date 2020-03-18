Легендарный японец установил уникальное для футбола достижение: видео

Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал первым игроком в истории футбола, который забивал на пяти различных континентах планеты.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt в Twitter.

Уникальное достижение 33-летний хавбек смог установить в матче чемпионата бразильского штата Рио-де-Жанейро (Южная Америка) между "Ботафого" и "Бангу". Японец отличился результативным ударом на 29-й минуте игры, реализовав пенальти.

Ранее Хонда забивал, выступая за японский "Нагоя Грампус" (Азия), нидерландский "Венло", российский ЦСКА и итальянский "Милан" (Европа), мексиканскую "Пачуку" (Северная Америка) и "Мельбурн Викторию" (Австралия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.