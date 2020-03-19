RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 марта

20:19
Замкнутый круг: стало известно о серьезной проблеме в оккупированном Донецке из-за коронавируса
20:18
Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить Lime
20:03
Коронавирус поразил еще одну область в Украине: опубликована актуальная карта
19:30
Дым валит столбом: в Киеве произошел масштабный пожар, фото
19:17
Соблюдаем карантин и держим форму: 6 эффективных упражнений, которые заменят спортзал Lime
19:05
У члена королевской семьи диагностировали коронавирус Lime
18:30
Из нас сделали смертников-камикадзе: врач сделала жесткое обращение к властям
18:24
Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике Lime
18:19
Жители оккупированного Донецка оказались в "голодной ловушке" из-за коронавируса
18:05
Радуцкий, иди в швеи: медик записала жесткое обращение из-за коронавируса
18:03
Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание Lime
17:48
Второй за два часа: в Киеве обнаружили еще одного зараженного коронавирусом
Все новости

Как можно говорить такие глупости: известный футболист раскритиковал Усика за слова о коронавирусе

четверг, 19 марта 2020, 18:47
переглянути новину українською

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал экс-игрока "Динамо" Александра Алиева и украинского боксера Александра Усика. Алиев ранее назвал коронавирус фейком, а Усик назвал болезнь глупостью и призвал граждан продолжать посещать церковь и причащаться из одной чаши.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди - Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк", - написал Левченко в своем Twitter.

По последним данным, число зараженных в мире составляет 218 825 человек, число зарегистрированных смертей - 8810 человек.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 из-за коронавируса.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: