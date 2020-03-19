Как можно говорить такие глупости: известный футболист раскритиковал Усика за слова о коронавирусе

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал экс-игрока "Динамо" Александра Алиева и украинского боксера Александра Усика. Алиев ранее назвал коронавирус фейком, а Усик назвал болезнь глупостью и призвал граждан продолжать посещать церковь и причащаться из одной чаши.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди - Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк", - написал Левченко в своем Twitter.

По последним данным, число зараженных в мире составляет 218 825 человек, число зарегистрированных смертей - 8810 человек.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 из-за коронавируса.