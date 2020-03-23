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Хуже, чем круги ада: известный боец рассказал, как он болеет коронавирусом

понедельник, 23 марта 2020, 19:45
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Итальянский боец ММА Кристиан Бинда рассказал, что он заразился китайским коронавирусом COVID-19.

Слова Бинды приводятся в Instagram fight_clubbing.

"Всем привет! Сейчас мне стало лучше, поэтому я хочу сообщить вам. Девять дней у меня были сильные лихорадка и кашель и я не мог нормально дышать. Я был госпитализирован. В больнице у меня диагностировали пневмонию и коронавирус. Я очень устал. Главное, что я могу сказать: коронавирус - это не шутка! Я был в реанимации всю ночь. Это было хуже, чем круги ада Данте. Оставайтесь дома и берегите себя. Мы сможем пережить это вместе", - сообщил спортсмен.

На данный момент в Италии заразились коронавирусом почти 60 тысяч человек. Число погибших приблизилось к пяти с половиной тысячам человек.

Ранее сообщалось, что знаменитый тренер назвал происходящее в Италии адом.

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