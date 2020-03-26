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Известный спортсмен совершил каминг-аут: первые подробности

четверг, 26 марта 2020, 20:05
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Ирландский легкоатлет Денис Финнеган совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.

Слова Финнегана приводит Out Sports.

"Надеюсь, что мое признание поможет молодым парням стать более уверенными в себе. В мире до сих пор есть много людей, которые боятся и не уверены в происходящем. Верю, что моя история поможет хотя бы одному человеку. Я выбрал легкую атлетику сознательно. Тут я имею возможность тренироваться, как с парнями, так и с девушками. Это один из самых открытых видов спорта", - сказал Финнеган.

33-летний Финнеган выступает в дисциплине тройной прыжок. Он 10 раз выигрывал золотые медали чемпионата Ирландии.

Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков чемпионата Англии хочет совершить каминг-аут.

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