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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Белорусский футбольный клуб получил всемирное признание благодаря коронавирусу

среда, 01 апреля 2020, 10:32
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Белорусский футбольный клуб "Слуцк" стал невероятно популярным в мире благодаря своему названию во время эпидемии коронавируса, которая парализовала спортивную жизнь практически на всей планете.

Так, в Австралии был создан фанклуб FK Slutsk Worldwide, который поддерживает команду. Его членами стали уже почти 2 тыс. человек. Новые фанаты клуба, узнав о его финансовых проблемах, намерены организовать сбор средств для поддержки команды.

Такое внимание к "Слуцку" объясняется тем, что Беларусь остается единственной страной, которая не приостановила свой чемпионат во время пандемии коронавируса, а название клуба созвучно с англоязычным словом "slut", которым называют девушек легкого поведения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский принес "Динамо" первую победу в чемпионате Беларуси.

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