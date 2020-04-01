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"Шахтер" получил предупреждение от УЕФА: детали решения

среда, 01 апреля 2020, 13:30
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Донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика" получили предупреждения от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение регламента при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Харькове 20 февраля и завершился победой чемпиона Украины со счетом 2:1.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Предупреждение клубы получили за несвоевременное начало матча из-за опоздания португальской команды на стадион. Кроме того, "Бенфика" была оштрафована на 10 тыс. евро. Также предупреждения от УЕФА получили главные тренеры команд Луиш Каштру и Бруно Лаге.

Напомним, "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью в ответном матче с "Бенфикой" со счетом 3:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Шахтера" эмоционально высказался о карантине.

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