Как голосуют депутаты новой Рады: появилась интересная инфографика

В Верховной Раде нового созыва прошло 548 голосований. Все народные избранники уже как минимум 10 раз участвовали в голосованиях.

Как сообщает движение "Честно", хуже всего участвует в голосованиях фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". Меньше всего голосовал ее член - Вадим Рабинович.

Всего свыше половины голосований пропусти 113 народных избранников. Еще 15 депутатов пропустили более 90% голосований.

Вполне ожидаемо, активнее всех голосует фракция "Слуга народа". На втором месте идут нардепы фракции "Голос" (35%), депутатской группы "За будущее" (32%) и внефракционные народные избранники (30%).

В среднем в "Слуге народа" поддерживали законопроекты 442 раза. Наименьший показатель у Александра Дубинского, который голосовал "за" 163 раза. Есть десять депутатов фракции, которые еще ни разу не голосовали против.

Больше всего "против" голосовали в фракции "Европейская Солидарность" (8%), "Голос" (7%) и "Оппозиционная платформа — За жизнь" (4%).

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