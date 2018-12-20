​В Германии водитель протаранил остановку с людьми: есть жертва, видео

20 декабря в городе Рекклингхаузен, который расположен на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, автомобиль врезался в группу людей, стоящих на автобусной остановке. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает Bild.

Травмы разной степени тяжести получили восемь человек, также пострадал и водитель автомобиля. Известно, что погибшей женщине было 88 лет.

Свидетели рассказывают, что автомобиль внезапно выехал на встречную полосу, а потом врезался в остановку.

По словам правоохранителей, есть основания полагать, что водитель наехал на автобусную остановку сознательно.

"Есть признаки попытки самоубийства", - заявила спикер полиции Рамона Херст.

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря в Херсонской области столкнулись два автомобиля: пять человек погибли, еще один травмирован.