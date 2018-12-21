​В России произошло ЧП с военным самолетом: опубликовано видео

20 декабря в курортном городе Ейск (РФ) истребитель МиГ-29 во время взлета случайно отстрелил подвесные топливные баки, которые упали на территории бывшего молокозавода.

Об этом рассказал очевидец происшествия Юрий Волощук, передают российские СМИ.

Мужчина услышал звук взлетающего самолета, а потом сверху упали два бака, и появился запах керосина. Топливо разлилось, но возгорания не произошло. Никто не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа (РФ) подтвердили факт инцидента, сказав, что он произошел при взлете военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в 10:30 утра. Начато расследование.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в Житомирской области разбился самолет, летчик погиб.