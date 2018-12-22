​В России начали продавать "элитные" тарелки с портретом Путина: фото и реакция сети

Уральский фарфоровый завод (РФ), принадлежащий РПЦ, продает тарелки с изображением президента России Владимира Путина за 32,6 тыс. рублей.

Об этом написал в Twitter Znak.com, публикуя фото изделия.

"Фарфоровый завод, принадлежащий РПЦ, продает тарелки с изображением Путина за 32,6 тыс. рублей. Это один из самых дорогих сувениров завода. Она маркирована как "Эксклюзив"", - говорится в сообщении.

Под постом посыпались саркастические комментарии.

"Под кошачий туалет сгодятся тарелки с путлером", "читайте войновича москва 2042! он всё предсказал! полное сращивание гэбни и церкви", "Тарелки без надобности. Вот унитаз бы купил. Теще в подарок", "Стрельба по тарелочкам входит в моду?", "А вдруг соусом заляпаешь сакральный вид Самого. Это на какую статью тянет? Оскорбление власти или экстремизм? Впрочем, сверху фон небольшой есть, если очень аккуратно есть то можно штрафом отделаться", "они мироточат?", "Когда начнут туалетную бумагу с путиным делать, куплю обязательно", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", питерский художник Константин Алтунин показал в музее культурной столицы РФ картину под названием "Правители", на которой изображены российский президент Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев в женском нижнем белье.