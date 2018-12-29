​Россия опубликовала полный список запрещенных украинских товаров

Появился полный перечень украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Соответствующий список опубликован на правительственном сайте РФ.

В него, в частности, попали пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров.

Под санкции также попали трактора и женские тампоны украинского производителя.

С полным санкционным списком можно ознакомиться здесь.

Как известно, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", – написал Медведев в своем Twitter.

Как сообщал "Апостроф", Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.