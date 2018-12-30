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Известный комик выдал жесткую новогоднюю песню о тяжелых временах в России: видео

воскресенье, 30 декабря 2018, 02:27

Известный российский юморист Семен Слепаков исполнил "новогоднюю" песню, которая в полной мере характеризует жизнь в России.

Ролик Слепаков опубликовал в своем YouYube канале.

В песне рассказывается о том, как россияне ждут нового года, в надежде, что в стране все изменится к лучшему. Но вот, "пришел новый год" и ничего не изменилось. И так год за годом.

В конце песни певец переходит на нецензурную лексику, описывая ожидания россиян.

Как сообщал "Апостроф", недавно российские юмористы из Comedy Club сняли забавный ролик о котенке и президенте РФ Владимире Путине, который ярко и доходчиво показывает, что происходит на российских телеканалах.

Ранее сообщалось, что российский юморист и актер Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал шутку о "чудной российской ракете" "Авангард" и ракетном ударе РФ по США.

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