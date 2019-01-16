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Нашли замену распятому мальчику: сети впечатлил пост россиянина о "зверствах" белорусов

среда, 16 января 2019, 13:14

Россиянин в сети пожаловался, как на вокзале в Минске его друга с ребенком избили.

Об этом написал белорусский писатель Зьміцер Дрозд.

"Полиция на улицах Минска не реагирует, когда избивают русских... Подозреваю, что это было где-то в 1941-44 годах... Сразу вспомнился распятый мальчик в одних трусиках...", - написал он.

Он опубликовал скрин поста россиянина, который рассказал "жуткую" историю.

Под постом появились саркастические комментарии.

"Господи, бедная русская девочка побежала в школу в рваной куртке прямо с вокзала... Давайте же скинемся ребенку на курточку. Подпиндосы мы или нет, в конце концов?", "москаль начал нагнетать ситуацию. Это уже не смешно. Пошли информационные вбросы", "На вокзале в Минске к нему подошли несколько молодых людей в униформе СС и заговорили с ним на украинском языке", "Если б они на улицах Минска стали полицию звать, то еще бы отгребли от наших полицаев", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли сообщение курдских повстанцев о задержании гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством.

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