​Появилось видео момента мощного взрыва на заводе в России

В сети показали видео момента взрыва на химзаводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Соответствующее видео выложили российские СМИ в YouTube.

Как сообщают очевидцы, взорвалась сушка с нафталином. Взрыв был очень сильный. В окрестностях города тряслись стены, на соседнем стекольном заводе выбило стёкла.

Вследствие ЧП пострадали четыре человека. Все пострадавшие - мужчины, они получили травмы лёгкой степени тяжести и могут быть отпущены после оказания медицинской помощи.

В пресс-службе правительства области уточнили, что площадь возгорания составила 59 квадратных метров. На данный момент возгорание локализовано.

Предварительно, произошёл взрыв бочки с горюче-смазочными материалами.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

Также, как известно, утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.