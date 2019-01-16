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​В России отец морил голодом тяжелобольного ребенка: фото и шокирующие подробности

среда, 16 января 2019, 23:48

В сети появилась впечатляющая жестокостью история мальчика, больного ДЦП, над которым издевался собственный отец.

Об этом написал Mash, публикуя соответствующие фото.

"Чудовищная история из Москвы. Отец морил голодом и не давал жизненно важные лекарства 14-летнему сыну с ДЦП", - говорится в сообщении.

Артем Чижев, так звали тяжелобольного мальчика, после смерти матери остался на воспитании отца, который мог по несколько дней не кормить ребенка.

Из-за "папы" Артем также не принимал жизненно важные лекарства.

Не в состоянии терпеть издевательств, Артем вынужден был просить о помощи. Он позвонил бывшей жене своего отца, которая и вступилась за своего пасынка. Женщина заявила на бывшего мужа в полицию, рассказав о ситуации.

В данный момент мальчик находится в больнице, а отца забрали под следствие.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали жуткое видео с маленьким ребенком-инвалидом из России, над которым издевается собственная мать.

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