​В России отец морил голодом тяжелобольного ребенка: фото и шокирующие подробности

В сети появилась впечатляющая жестокостью история мальчика, больного ДЦП, над которым издевался собственный отец.
Об этом написал Mash, публикуя соответствующие фото.
"Чудовищная история из Москвы. Отец морил голодом и не давал жизненно важные лекарства 14-летнему сыну с ДЦП", - говорится в сообщении.
Артем Чижев, так звали тяжелобольного мальчика, после смерти матери остался на воспитании отца, который мог по несколько дней не кормить ребенка.
Из-за "папы" Артем также не принимал жизненно важные лекарства.
Не в состоянии терпеть издевательств, Артем вынужден был просить о помощи. Он позвонил бывшей жене своего отца, которая и вступилась за своего пасынка. Женщина заявила на бывшего мужа в полицию, рассказав о ситуации.
В данный момент мальчик находится в больнице, а отца забрали под следствие.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали жуткое видео с маленьким ребенком-инвалидом из России, над которым издевается собственная мать.