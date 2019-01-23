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​Деды б гордились: в сети подметили тенденцию с истребителями Путина

среда, 23 января 2019, 02:28

В сети указали на систематичность крушений российских самолетов.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Новый флешмоб накрыл армию России. Вот уже пятый день ряды воздушных сил рф косит новый модный флешмоб. И как результат - три самолета отправились в утиль ради забавной ленты в новостях. Но если водители Су-34 выжили и признали то, что за руль сего девайса сели впервые и то под воздействием стекломоя (чтоб не страшно было), но готовы возместить ущерб армии и на протяжении миллиона лет будут платить 300% от своей зарплаты, то водители Ту-22М3 посчитали нужным остаться инкогнито и со словами "смотрите как мы умеем" устроили эффектное погружение в тихую гладь взлетно-посадочной полосы. Так держать ребята. Побольше бы таких пилотов в ряды "доблестной". Деды б вами гордились", - написал он.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области.

Ранее, как сообщал "Апостроф", в России произошло серьезное ЧП с участием самолета Су-34.

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