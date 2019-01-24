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​"Кукловод" Кремля: стало известно, кто контролирует российские СМИ

четверг, 24 января 2019, 06:34

Первый заместитель руководителя администрации президента и куратор информационной политики Алексей Громов – является так называемым "начальником пропаганды" в России.

Об этом идет речь в опубликованном в материале издания "Проект".

Так, согласно данным источников издания, Кремль поставил Громова "у руля" российских телеканалов.

Таким образом, он следил за тем, чтобы замалчивать массовые протесты в России 26 марта 2017 года, "аккуратно освещать скандал" вокруг Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и "не слишком сильно критиковать" бизнесмена Олега Дерипаску, а также снять с эфира телеканала "Россия" кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года.

Источники "Проекта" утверждают, что эти распоряжения исходили непосредственно от Громова, которого в расследовании называют "руководителем российской государственной пропаганды".

"Проект" в первом случае ссылается на "человека, близкого к кремлевской администрации", во втором – на человека "слышавшего телефонный разговор" о Дерипаске. Имена этих людей не называются.

В материале "Проекта" обобщены как широко известные факты, так и менее известные утверждения о Громове, а также его окружении и семье. В ряде случаев источниками названы не называемые по именам собеседники "Проекта" в Кремле или в сфере медиа.

В расследовании также утверждается, что совладельцем компании, организующей поездки журналистов "кремлёвского пула", является бывший однокурсник и сослуживец Громова Михаил Брюханов.

Наконец, издание пишет о дружеских и деловых отношениях между Громовым и главой телеканала RT Маргаритой Симоньян и отмечает, что "перед публикацией этой статьи вокруг журналистов "Проекта" начали происходить странные вещи. В политических каналах российского Telegram появились посты с обвинениями "Проекта" в выполнении заказа от американцев".

Как сообщал "Апостроф", российские пропагандисты обвиняют США в пожаре в Керченском проливе.

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