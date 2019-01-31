​Мир на грани новой гонки вооружений: стали известны результаты "ракетных" переговоров США и России

Россия и США не пришли к соглашению относительно Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном, передают российские СМИ.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", 23 января стало известно, что решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности есть окончательным и не является приглашением к диалогу.

18 декабря 2018 года в НАТО предупредили России о последней возможности снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.