Опубликовано видео инцидента в небе с самолетами Путина и НАТО

В сети появилось видео воздушного конфликта между российским истребителем Су-27 и военным самолетом НАТО.

Об этом пишут российские СМИ, публикуя видео.

На кадрах можно видеть, как Су-27 подлетел впритык к истребителю ВВС альянса. В результате F-16 пришлось совершить резкий маневр и уйти в сторону, после чего истребитель отдалился на безопасное расстояние.

Как сообщал "Апостроф", авиация США и Канады поднималась на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО.

Также сообщалось, что в небе у побережья Аляски истребители F-22 Военно-воздушных сил США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95.

Ранее военно-воздушные силы США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два многоцелевых истребителя Су-35 в районе Аляски.