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Куда поехать на День Валентина: топ-10 самых романтичных городов мира

понедельник, 04 февраля 2019, 04:25

Британский сервис для бронирования отелей составил рейтинг самых романтичных городов планеты.

Соответствующий список опубликован на сайте "Travel and Leisure".

Рейтинг возглавил американский мегаполис — Нью-Йорк. За последние шесть месяцев именно здесь молодые люди сделали больше всего предложений руки и сердца. "Большое яблоко" также признали лучшим местом для знакомств. Влюбленные выбирают для свиданий знаменитый Центральный парк и смотровую площадку небоскрёба "Эмпайр Стейт Билдинг".

"Серебро" рейтинга досталось столице Великобритании — Лондону. На третьем месте еще один "американец" — Лос-Анджелес.

Далее идут Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

Авторы исследования изучили количество хештегов, говорящих о создании новой семьи или носящих романтический характер. Также сотрудники сервиса подсчитали зарегистрированные браки в каждом городе.

Напомним, ранее "Апостроф.Лайм" публиковал топ-5 фото украинских звезд в купальниках на отдыхе.

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