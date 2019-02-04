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​Украина "помогла" России выйти на создателя крупнейшего онлайн-казино

понедельник, 04 февраля 2019, 13:07

Расследователи The Bell вышли на след предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777, которым оказался 33-летний айтишник Альберт Валиахметов из Набережных Челнов (РФ).

Об этом сообщает "Медуза".

В 2014 году Валиахметов создал в Украине компанию "Роял Гейм". Весной 2018 года в отношении компании началась досудебная проверка, а летом в ее офисе прошли обыски. На найденной в ходе обысков технике была информация о работе онлайн-казино Azino777.

Из материалов дела следует, что "Роял Гейм" предположительно создала Azino777, разработала программное обеспечение и администрировала работу "зеркал" казино.

Вычислить Валиахметова удалось, так как украинские силовики не удалили данные о нем из документов — как это обычно делается для защиты личных данных.

The Bell также восстановил некоторые подробности биографии Валиахметова: в частности, по штрафам за превышение скорости удалось установить, что он владеет автомобилями BMW X5 XDrive 30D и Land Rover мощностью 320 лошадиных сил. Общая цена двух машин — около 7 миллионов рублей.

Как сообщал "Апостроф", трое украинцев создали и поддерживали деятельность известного в Darknet ресурса "xDedic", позволяющего пользователям продавать и покупать доступ к взломанным серверам.

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