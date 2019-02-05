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Путину не нужна Украина: в США назвали истинную цель российской агрессии

вторник, 05 февраля 2019, 06:33

Конечной целью агрессии России является препятствование Украины интегрироваться в сторону Запада.

Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Радио Свобода".

На вопрос может ли Москва пойти на прямой военный конфликт с Украиной, если ее не устроят результаты выборов эксперт ответил неоднозначно.

"Думаю, здесь - много обстоятельств. Только одна из которых - военные возможности России. У нее, безусловно, есть необходимое количество подразделений для такой военной операции, но в прямом военном столкновении с Украины для Москвы так много неизвестного... Также возможна вовлеченность американских и натовских военных... Будет ли она - большой вопрос для России и очень большой риск, на который она должна пойти. Вы также должны учитывать политическую и экономическую цену этой войны - не только для того, чтобы удерживать огромное количество войск - кто знает, сколько времени, - но и из-за санкций, которые непременно последуют, чтобы наказать Россию за такое поведение. Повторю - в России, возможно, был шанс прибегнуть к таким действиям в самом начале конфликта, но сейчас уже на протяжении более четырех лет Украина имела время для развития своего военного потенциала, западная поддержка: как в сфере безопасности, так и экономическая, осуществляется давление на Россию - и это только увеличивает цена", - убежден Чаусовский.

По его словам, захват Украины не является целью российской агрессии.

"Спросите - а какие у России цели? Ведь Москва не хочет аннексировать всю Украину - знаете, для этого потребуются огромные ресурсы, которых у нее просто нет. Поэтому конечная цель России состоит в том, чтобы по сути помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия власти, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада. А полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату.

Именно поэтому я не думаю, что прямое военное вторжение в Украину является вероятным сценарием. Это может быть только крайний вариант, который выберет Россия, если она почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной - например, в случае присоединения вашей страны в НАТО или что-то такого же масштаба. А в любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить", - убежден он.

Как сообщал "Апостроф", Россия не пойдет на создание "сухопутного моста" в Крым или Приднестровья, так как сейчас это для нее было бы чрезвычайно затратно и изнурительно.

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