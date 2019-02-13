Соседку Украины накрыл снегопад с ураганом: опубликовано видео

13 февраля на Румынию обрушился снежный шторм.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, непогода пришла вслед за аномальным потеплением. Еще неделю назад в стране средняя температура воздуха составляла +17 градусов.

А сейчас румыны страдают от снегопада и мощного ветра, скорость которого превышает 100 километров в час.

"Непогода застала врасплох туристов в горных районах, автодороги замело снегом, поэтому выбраться оттуда невозможно. В плену оказались не только легковушки, но и тяжелая техника, которая пыталась расчистить дорогу. В горных районах объявили желтый уровень погодной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось впечатляющее видео разрушительного шторма в австралийском Сиднее, вследствие которого были затоплены и обесточены десятки районов.