​Десятки погибших и раненых: появились новые фото и видео ЧП с поездом в Египте

В сети появились новые видео и фото с места крушения поезда в столице Египта, Каире, на железнодорожной станции Рамсис.

Снимки публикуют в YouTube и соцсетях очевидци трагедии.

По последним официальным данным 25 человек погибло, еще 50 пострадали.

По информации СМИ, подъезжающий к станции поезд врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв. Топливный бак поезда, как сообщается, взорвался после крушения, что привело к поджогу платформы и близлежащих зданий.

Премьер-министр страны Мостафа Мадбули посетил место происшествия и сказал, что причина столкновения пока не известна. Однако он поклялся сурово наказать любого, кого признают виновным в аварии.

"Мы определим, кто несет ответственность за аварию, и они будут привлечены к ответственности", - сказал он.

Фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, показали, что поезд и платформа, охвачены огнем, а люди спешат на помощь пострадавшим.

NEW this morning - At least 25 people are dead and nearly 50 more injured after a train slams into a barrier in Cairo's central rail station. The crash caused the fuel tank to explode sending flames throughout the popular railway station in Egypt.



(AP Photos/Nariman El-Mofty) pic.twitter.com/373MYFNQEn