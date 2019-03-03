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​Депортированный из Украины россиянин вывесил украинский флаг на своем доме: сеть растрогана

воскресенье, 03 марта 2019, 21:15

В сети обсуждают историю россиянина Владимира Егорова, бежавшего из РФ после поджога его дома из-за активной поддержки Украины, но вследствие – украинское государство его депортировало обратно.

Об этом написал в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Так, мужчина вывесил на своем доме в Тверской области, в России украинский флаг в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Дом "экстремиста" неоднократно пытались поджечь. В окно комнаты, где спали его жена и двое детей бросили канистру с бензином.

"Владимир — тот самый человек, который сбежал в Украину, прожил здесь неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за пограничный пункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле. Потом вынужден был вернуться в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию. Он отсидел в СИЗО в Брянске. Был выпущен под подписку. Сейчас сидит в этом самом своем недосожженном доме, вывешивает в поддержку Олега Сенцова тризуб, и ждет ареста. Вы меня, конечно, извините, но такую миграционную политику я не понимаю и не пойму", — пишет Бабченко.

Под постом появились несколько сот комментариев по этому поводу. Мнения комментаторов разделились. Одни поддержали политику Егорова и поблагодарили его за такой храбрый шаг. Другие поинтересовались, "В своем ли он уме?"

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, где жителя Сибири напугали "флаги Украины" в заповеднике.

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