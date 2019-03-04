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Не дымит, а пригорает: в сети устроили войну из-за видео с кораблями Путина и Трампа

понедельник, 04 марта 2019, 00:22

В турецком проливе Босфор встретились американский ракетный эсминец "Дональд Кук" и российский фрегат "Адмирал Эссен".

Соответствующее видео было опубликовано турецким изданием Aydinlik.

В комментариях к видеозаписи на Youtube развернулась настоящая "война". Многие пользователи из России выражают гордость за свой корабль, и сравнивают его с американским "коллегой". Другие россияне и украинцы отвечают им ироническими замечаниями.

"Старое американское корыто и наш суперсовременный красавец", "Так вот куда ушли пенсии россиян. Остался открытым вопрос, на кой строили лодку, если на сбитые самолеты и отряд вагнера отвечаем помидорками", – пишут в комментариях.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" прозвучала угроза в адрес военного корабля США "Дональд Кук", который ранее вошел в акваторию Черного моря.

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