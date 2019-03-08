Трамп сделал громкое заявление по осужденному соратнику Януковича

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "очень сочувствует" своему бывшему помощнику Полу Манафорту, которого приговорили к тюремному сроку. Он в очередной раз подчеркнул, что не имел сговора с русскими.

Такое заявление глава Белого дома сделал перед вылетом в штат Алабама.

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это был очень, очень сложное время для него", - сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что судья Т. С. Эллис, который вел заседание, не связал решения заключить Манафорта с заговором с россиянами.

"Не было ничего общего с заговором, заговора не было, это охота на ведьм", - отметил он.

Напомним, что Манафорт также являлся политтехнологом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году.