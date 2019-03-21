​Научная фантастика от Путина: в России развенчали мифы Кремля о супероружии

В настоящее время у России нет супер оружия (ракет), которым она пугает мир.

Об этом рассказал в интервью российскому изданию Znak эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин.

Эксперт заверил, что рассказы росСМИ о ракетном комплексе "Посейдон" и лазером комплексе "Пересвет" - абстракция.

"Больше половины из того, что вы назвали, все эти "посейдоны" и "пересветы" — абстракция. Разговоры о них хорошо описываются словосочетанием "военная хитрость". Тот же "Сармат" — это локализация производства тяжелой ракеты Р-36М с некоторой ее модернизацией: раньше она производилась на Украине. К тому же надо чем-то загружать заводы ГРЦ имени Макеева в Челябинской области и Красноярске. Чудес не бывает, и никакого супероружия у нас не существует", - заявил эксперт.

Лузин также уверен, что во "внешнем мире буквально всю эту браваду не воспринимают".

"Если я вам на полном серьезе скажу, что я собрал дома миномет и этот миномет — против вас и вашей семьи, то вы, будучи здравомыслящим человеком и понимая, что миномета у меня быть не может, все равно будете всерьез воспринимать сам факт моих угроз и размышлять над ответными действиями: то ли санитаров вызвать, то ли полицию, то ли дать мне по лицу для профилактики, то ли не обращать внимания. Наверное, проконсультируетесь по этому вопросу с друзьями. Примерно так же в отношении путинской "научной фантастики" действует и Запад", - сообщает Лузин.

По его словам, россияне уже сами не верят в сказки Путина.

"Что касается патриотически настроенной публики, то, судя по всему, даже она в этот бред не особо верит. Иначе не требовалось бы через ТАСС или "Звезду" постоянно публиковать сообщения "анонимных источников в отрасли" о том, что какой-нибудь "посейдон" вывели в море на испытания", - убежден эксперт.

Как сообщал "Апостроф", недавно Министерство обороны РФ показало кадры испытаний атомного стратегического ракетоносца класса "Борей".